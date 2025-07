Il pettine del giardiniere nei cruciverba: la soluzione è Rastrello

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il pettine del giardiniere' è 'Rastrello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASTRELLO

Curiosità e Significato di Rastrello

La soluzione Rastrello di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rastrello per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rastrello? Il rastrello del giardiniere è uno strumento con denti lunghi e rigidi, usato per raccogliere foglie, rametti o detriti dal terreno. Essenziale in giardinaggio, aiuta a mantenere il prato pulito e ordinato. La sua forma e funzionalità lo rendono indispensabile per chi ama prendersi cura del giardino, contribuendo a creare spazi verdi più belli e curati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La tosa il giardiniereRende inutile il pettineAiuta il giardiniere a far pulizia in autunnoLo usa il giardiniereNon usano il pettine

Come si scrive la soluzione Rastrello

Hai trovato la definizione "Il pettine del giardiniere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRIDE" IRIDE

