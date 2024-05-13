Non usano il pettine

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non usano il pettine' è 'Calvi'.

SOLUZIONE: CALVI

Perché la soluzione è Calvi? Le persone che non si servono di un pettine, spesso per scelta o per mancanza di capelli, vengono chiamate calvi. Questa condizione si caratterizza per la totale assenza di capelli sulla testa, rendendo evidente la mancanza di utilizzo di strumenti per acconciarsi o curare i capelli. La calvizie può essere naturale o indotta da fattori esterni, ma in ogni caso indica una testa priva di capelli o con pochi capelli residui.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non usano il pettine" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non usano il pettine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La soluzione associata alla definizione "Non usano il pettine" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non usano il pettine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Calvi:

C Como A Ancona L Livorno V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non usano il pettine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

