La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il giorno in cui Gesù risuscitò' è 'Terzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERZO

Curiosità e Significato di Terzo

Vuoi sapere di più su Terzo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Terzo.

Perché la soluzione è Terzo? Terzo indica la posizione dopo il primo e il secondo. Nel contesto della Pasqua, si riferisce al giorno in cui Gesù risuscitò, cioè il terzo giorno dopo la crocifissione. È un termine che richiama l'importanza di questo momento centrale nella fede cristiana, simbolo di speranza e rinascita. Questo termine ci ricorda che la vittoria sulla morte avvenne proprio nel terzo giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Villaggio in cui apparve Gesù risortoIl giorno in cui inizia la QuaresimaAppellativo con cui veniva chiamato GesùIl giorno in cui sono nati gli inespertiFesta in cui si ricorda la resurrezione di Gesù

Come si scrive la soluzione Terzo

Hai davanti la definizione "Il giorno in cui Gesù risuscitò" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

Z Zara

O Otranto

