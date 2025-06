Il giorno in cui inizia la Quaresima nei cruciverba: la soluzione è Mercoledì Delle Ceneri

Home / Soluzioni Cruciverba / Il giorno in cui inizia la Quaresima

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Il giorno in cui inizia la Quaresima' è 'Mercoledì Delle Ceneri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Hai risolto il cruciverba con Mercoledì Delle Ceneri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 20 lettere più frequenti: Mercoledì Delle Ceneri.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Il giorno in cui inizia la Quaresima" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

Ì -

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.