Appellativo con cui veniva chiamato Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellativo con cui veniva chiamato Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RABBI

Significato/Curiosita : Appellativo con cui veniva chiamato gesu

Ha-notzri/yeshu il notzri" che potrebbe significare "gesù il nazareno". tuttavia tale appellativo appare raramente nel talmud (uno solo di quattro manoscritti... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rabbi (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del trentino-alto adige... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

