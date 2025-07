I non morti... cantati dai Cranberries nei cruciverba: la soluzione è Zombie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I non morti... cantati dai Cranberries' è 'Zombie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZOMBIE

Curiosità e Significato di Zombie

Approfondisci la parola di 6 lettere Zombie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zombie? Zombie indica un cadavere reanimato, spesso associato a creature della cultura horror o mitologia. In senso più figurato, si riferisce a persone che agiscono in modo meccanico, senza emozioni o consapevolezza. La canzone dei Cranberries, intitolata proprio Zombie, denuncia le violenze e i conflitti armati, usando questa immagine potente per sensibilizzare. Un termine che, nel linguaggio quotidiano, evoca mistero e inquietudine.

Come si scrive la soluzione Zombie

Non riesci a risolvere la definizione "I non morti... cantati dai Cranberries"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Z Zara

O Otranto

M Milano

B Bologna

I Imola

E Empoli

