Lo varcavano i morti per entrare nell Ade - Cruciverba

L'Acheronte è un fiume mitologico dell'oltretomba nella mitologia greca. Secondo le leggende, era uno dei fiumi che separavano il mondo dei vivi dal regno dei morti, noto come Ade. Si credeva che le anime dei defunti dovranno attraversare l'Acheronte guidate da Caronte, il traghettatore delle anime, pagando con una moneta posta sulla loro bocca o sugli occhi come pedaggio per il viaggio nell'aldilà. Questa immagine mitologica rifletteva la visione dell'aldilà nell'antica Grecia, dove l'Acheronte rappresentava la soglia tra la vita e la morte, e l'attraversamento di questo fiume rappresentava un passaggio cruciale nell'oltretomba.

