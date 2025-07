Fu ucciso da Joab nei cruciverba: la soluzione è Abner

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu ucciso da Joab

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu ucciso da Joab' è 'Abner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABNER

Curiosità e Significato di Abner

La parola Abner è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abner.

Perché la soluzione è Abner? Abner è il nome di un generale dell'antico Israele, noto per la sua fedeltà e valore in battaglia. La frase Fu ucciso da Joab si riferisce alla morte di Abner, ucciso in un episodio di rivalità tra generali. La storia ci ricorda come le lotte di potere possano portare a tragiche conseguenze, rendendo il nome di Abner simbolo di lealtà e tradimento nel contesto biblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu ucciso da GiudittaFu ucciso dai filisteiFu ucciso a teatro da un sudistaMitico pastore che fu ucciso da PolifemoLa città in cui fu ucciso JFK

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Abner

Se "Fu ucciso da Joab" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

B Bologna

N Napoli

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M P I A L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALMARI" PALMARI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.