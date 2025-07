Fu lo sport di Zaim Kobilica nei cruciverba: la soluzione è Pallamano

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu lo sport di Zaim Kobilica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fu lo sport di Zaim Kobilica' è 'Pallamano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLAMANO

Curiosità e Significato di Pallamano

La soluzione Pallamano di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pallamano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pallamano? La pallamano è uno sport di squadra dinamico e veloce, giocato con una palla che si lancia e si prende a mano. L’obiettivo è segnare più gol degli avversari, spostando la palla nel arco avversario. Nato in Germania e Danimarca, è molto popolare in Europa e richiede agilità, coordinazione e spirito di squadra. È uno sport coinvolgente e appassionante per chi ama l’azione continua.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland GarrosLo sport di Charlie BrownLo fu anche Churchill

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pallamano

La definizione "Fu lo sport di Zaim Kobilica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R S A I C O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISCOSSA" RISCOSSA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.