Fiume della Georgia asiatica nei cruciverba: la soluzione è Rion

Home / Soluzioni Cruciverba / Fiume della Georgia asiatica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fiume della Georgia asiatica' è 'Rion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RION

Curiosità e Significato di Rion

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Rion, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rion? Rion è un termine che indica un piccolo rio o corso d'acqua, comune in alcune zone italiane. Deriva dal latino rivus e rappresenta un affluente o un canale naturale o artificiale che scorre, spesso in contesti rurali o di campagna. La sua presenza arricchisce il paesaggio e contribuisce all'irrigazione delle terre circostanti, rendendo il termine un elemento chiave del patrimonio idrico locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metropoli asiatica sul Fiume RossoLo è un fiume che si getta in un fiumeFiume di VarsaviaUna svolta del fiumeFiume della Vestfalia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rion

La definizione "Fiume della Georgia asiatica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O R S C O C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIROCCO" SCIROCCO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.