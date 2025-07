I doni ricevuti a Natale nei cruciverba: la soluzione è Strenne

Home / Soluzioni Cruciverba / I doni ricevuti a Natale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I doni ricevuti a Natale' è 'Strenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRENNE

Curiosità e Significato di Strenne

Approfondisci la parola di 7 lettere Strenne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Strenne? Strenne sono regali o doni che si scambiano tradizionalmente durante il periodo natalizio. Il termine deriva dal latino strenae, antiche offerte portate in dono per propiziarsi la buona sorte e la prosperità. Oggi, con strenne si indicano quei piccoli pensieri e regali che si ricevono o si fanno durante le festività, simbolo di affetto e solidarietà tra familiari e amici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello di Natale non ha frutti ma doniOgni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di NataleLa città natale di DallaLo si ricostruisce a NataleIl Paese natale di Jim Carrey

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strenne

Hai trovato la definizione "I doni ricevuti a Natale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S R O A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALARIO" SALARIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.