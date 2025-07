Così è anche chiamata la carne nei cruciverba: la soluzione è Ciccia

CICCIA

Curiosità e Significato di Ciccia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ciccia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ciccia? La parola ciccia è un termine colloquiale usato in Italia per indicare la carne, spesso in modo affettuoso o familiare. Può anche riferirsi a una certa abbondanza di carne o a un fisico con qualche chilo di troppo. In sostanza, ciccia richiama l'idea di qualcosa di sostanzioso e gustoso, tipico della tradizione culinaria italiana. È un modo semplice e diretto per parlare di carne o di una presenza corporea morbida.

Come si scrive la soluzione Ciccia

C Como

I Imola

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

