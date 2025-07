Congegno frenante per bici nei cruciverba: la soluzione è Contropedale

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Congegno frenante per bici' è 'Contropedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTROPEDALE

Curiosità e Significato di Contropedale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Contropedale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Contropedale.

Perché la soluzione è Contropedale? Il termine contropedale indica quella tecnica di frenata in bicicletta che si effettua premendo i pedali in direzioni opposte, creando resistenza e rallentando la corsa. È una strategia efficace per controllare la velocità in modo naturale e fluido, specialmente su terreni ripidi o sconnessi. Imparare a usare bene il contropedale può migliorare notevolmente la sicurezza durante le uscite su due ruote.

Come si scrive la soluzione Contropedale

Stai cercando la risposta alla definizione "Congegno frenante per bici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

