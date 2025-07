La città con gli undici United e City nei cruciverba: la soluzione è Manchester

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La città con gli undici United e City' è 'Manchester'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANCHESTER

Curiosità e Significato di Manchester

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Manchester, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Manchester? Manchester è una città del Regno Unito famosa per il suo ruolo storico nell'industria e nello sport. La parola evoca la vibrante atmosfera urbana, con i suoi iconici stadi di calcio come Old Trafford e Etihad Stadium, casa rispettivamente di United e City. Un luogo che unisce tradizione e innovazione, simbolo di energia e passione sportiva che affascina milioni di persone nel mondo.

Come si scrive la soluzione Manchester

Stai cercando la risposta alla definizione "La città con gli undici United e City"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

