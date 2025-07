Chi li dà non può parlare nei cruciverba: la soluzione è Baci

BACI

Curiosità e Significato di Baci

La parola Baci è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Baci.

Perché la soluzione è Baci? Baci sono quei gesti affettuosi e intimi che trasmettono emozioni profonde senza parole. Sono tocchi delicati, carezze o sfioramenti che esprimono amore, affetto o desiderio. In molte culture, baciare è un modo speciale di comunicare senza usare il linguaggio. È un gesto universale capace di unire le persone e rafforzare i legami. Un bacio vale più di mille parole.

Come si scrive la soluzione Baci

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi li dà non può parlare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M A E S S O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMANIOSE" SMANIOSE

