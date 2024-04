La Soluzione ♚ Un veicolo che può fungere da abitazione

La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un veicolo che può fungere da abitazione. AUTOCARAVAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il camper è un mezzo di trasporto classificato dal codice della strada tra gli autoveicoli, che, come la roulotte, sono allestiti permanentemente in modo da permettere il soggiorno dei suoi occupanti. A differenza della roulotte, che deve essere trainata da un altro veicolo, il camper è dotato di motore e sistema di guida autonomi. Il nome "camper" viene, oggi, utilizzato per indicare, indistintamente, veicoli molto diversi tra loro che, fino a qualche decennio fa, venivano distinti in: autocaravan, con telaio e cabina guida presi dalla produzione in serie di furgoni, su cui viene montata una cellula abitativa tipo "roulotte", talvolta con ...

