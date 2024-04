La Soluzione ♚ Arrivano sino al ginocchio La definizione e la soluzione di 5 lettere: Arrivano sino al ginocchio. COSCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Arrivano sino al ginocchio: Le cosce di rana sono un alimento diffuso in molte parti del mondo. Il loro gusto e consistenza molto delicati ricordano quello del pollo e del pesce, hanno un alto apporto proteico e sono ricche di omega-3, vitamina A e potassio. Le cosce di rana possono essere fritte, grigliate e vengono usate per alcune preparazioni come il risotto con le rane, tipico del Piemonte e della Lombardia, e lo swike dell'Indonesia. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le cosce di rana sono un alimento diffuso in molte parti del mondo. Il loro gusto e consistenza molto delicati ricordano quello del pollo e del pesce, hanno un alto apporto proteico e sono ricche di omega-3, vitamina A e potassio. Le cosce di rana possono essere fritte, grigliate e vengono usate per alcune preparazioni come il risotto con le rane, tipico del Piemonte e della Lombardia, e lo swike dell'Indonesia. cosce f pl (anatomia) plurale di coscia Sillabazione cò | sce Etimologia / Derivazione vedi coscia Altre Definizioni con cosce; arrivano; sino; ginocchio; Arrivano prima della Z; Quando arrivano squilla il cellulare; Riempite sino all orlo; Pieno sino all orlo; Va dal ginocchio al collo del piede; Nel ginocchio; Una cartilagine del ginocchio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Arrivano sino al ginocchio

COSCE

C

O

S

C

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Arrivano sino al ginocchio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.