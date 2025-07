Bassure circondate da monti nei cruciverba: la soluzione è Conche

CONCHE

Curiosità e Significato di Conche

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Conche, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Conche? Conche sono piccole depressioni o incavi nel terreno, spesso formate dall'azione dell'acqua o da processi geologici. Si trovano in ambienti naturali come i monti o le pianure, creando delle cavità che possono raccogliere acqua o sostanze. Questi bacini naturali sono utili a molte specie e contribuiscono ai processi di ricarica delle falde acquifere. In sintesi, le conche sono vere e proprie incisioni della natura.

Come si scrive la soluzione Conche

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bassure circondate da monti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

