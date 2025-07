Arnesi da rosticciere nei cruciverba: la soluzione è Spiedi

SPIEDI

Curiosità e Significato di Spiedi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Spiedi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spiedi? Gli arnesi da rosticciere sono strumenti utili e pratici usati in cucina, soprattutto per preparare carne arrostita o alla griglia. Tra questi, gli spièdi sono particolarmente diffusi: si tratta di bacchette di metallo o legno usate per girare, infilzare e maneggiare facilmente gli alimenti durante la cottura. Sono indispensabili per ottenere un risultato perfetto e uniforme.

Come si scrive la soluzione Spiedi

S Savona

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O C A N N N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNONAU" CANNONAU

