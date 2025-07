Alberi molto coltivati in Alto Adige nei cruciverba: la soluzione è Meli

MELI

Curiosità e Significato di Meli

La parola Meli è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Meli.

Perché la soluzione è Meli? Meli sono alberi molto diffusi in Alto Adige, noti per i loro frutti dolci e croccanti: le mele. Questi alberi rappresentano un simbolo importante della zona, dove la coltivazione di mele di alta qualità è una tradizione secolare. La vasta produzione di mele rende questa regione famosa nel mondo, contribuendo all’economia locale e al piacere dei consumatori.

Come si scrive la soluzione Meli

Hai davanti la definizione "Alberi molto coltivati in Alto Adige" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

L Livorno

I Imola

