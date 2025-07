L acido detto cianidrico nei cruciverba: la soluzione è Prussico

Home / Soluzioni Cruciverba / L acido detto cianidrico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L acido detto cianidrico' è 'Prussico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRUSSICO

Curiosità e Significato di Prussico

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prussico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prussico.

Perché la soluzione è Prussico? Il termine prussico deriva dall'acido cianidrico, un composto molto tossico e volatile. In passato, si riferiva a sostanze o prodotti collegati alla sua produzione o derivazioni. Oggi, il termine è spesso associato alla tintura prussiana, un colorante blu ottenuto dal sale di ferro dell'acido cianidrico, simbolo di un metodo industriale innovativo. È un esempio di come la storia chimica abbia influenzato il linguaggio quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L acido detto acquaforteL acido detto anche cloridricoCosì è anche detto il crampo degli scrivaniÈ detto anche coguaroSic gloria mundi detto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prussico

Non riesci a risolvere la definizione "L acido detto cianidrico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

U Udine

S Savona

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A K S A A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALASKA" ALASKA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.