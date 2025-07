L acido detto acquaforte nei cruciverba: la soluzione è Nitrico

Home / Soluzioni Cruciverba / L acido detto acquaforte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L acido detto acquaforte' è 'Nitrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NITRICO

Curiosità e Significato di Nitrico

Vuoi sapere di più su Nitrico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Nitrico.

Perché la soluzione è Nitrico? L'acido detto acquaforte è una sostanza chimica usata in metallurgia e incisione, nota per la sua capacità di corrodere o incidere metalli. La soluzione più comune è l'acido nitrico, un composto forte e versatile, impiegato anche in laboratorio e nelle lavorazioni artistiche. Conoscere questa sostanza aiuta a capire come vengono realizzati effetti e decorazioni su superfici metalliche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L acido detto anche cloridricoL acido detto cianidricoCosì è anche detto il crampo degli scrivaniÈ detto anche coguaroSic gloria mundi detto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nitrico

Non riesci a risolvere la definizione "L acido detto acquaforte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N E A A N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NATANTE" NATANTE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.