L acido detto anche cloridrico nei cruciverba: la soluzione è Muriatico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L acido detto anche cloridrico' è 'Muriatico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MURIATICO

Perché la soluzione è Muriatico? Il muriatico è un’acido molto comune, anche chiamato cloridrico, usato in edilizia per pulire e sgrassare superfici o rimuovere calcare. È una soluzione potente e corrosiva, quindi va maneggiato con attenzione e indossando le giuste protezioni. La sua versatilità lo rende indispensabile in molte operazioni di pulizia e manutenzione, sempre con rispetto per la sicurezza.

M Milano

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

