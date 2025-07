L accesso a un applicazione nei cruciverba: la soluzione è Login

LOGIN

Curiosità e Significato di Login

Approfondisci la parola di 5 lettere Login: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Login? Il termine login indica il procedimento attraverso cui un utente si identifica e accede a un'applicazione o sito web, di solito inserendo nome utente e password. È il modo per dimostrare di avere i permessi necessari per utilizzare determinati servizi o contenuti riservati. In breve, permette di entrare in un'area protetta e personalizzata, garantendo la sicurezza dei dati e delle funzionalità.

Come si scrive la soluzione Login

La definizione "L accesso a un applicazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

N Napoli

