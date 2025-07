Vi si dorme in treno nei cruciverba: la soluzione è Cuccetta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi si dorme in treno' è 'Cuccetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUCCETTA

Curiosità e Significato di Cuccetta

Vuoi sapere di più su Cuccetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cuccetta.

Perché la soluzione è Cuccetta? Cuccetta indica uno spazio dedicato al riposo a bordo di treni, navi o aerei, solitamente una piccola cabina o un letto che permette di dormire comodamente durante il viaggio. È il luogo ideale per chi vuole riposare in modo confortevole lontano dal caos del viaggio. Insomma, la cuccetta rende il tragitto più rilassante e piacevole.

Come si scrive la soluzione Cuccetta

Se "Vi si dorme in treno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

C Como

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R D A T M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORMITA" DORMITA

