La definizione e la soluzione di 12 lettere: Vi si dorme durante i trekking. ACCAMPAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con il termine accampamento (in latino castra) si definisce un insediamento provvisorio. Il termine nasce per identificare gli alloggiamenti dei popoli nomadi, per differenziarli da quelli stabili: definiti villaggi.Al giorno d'oggi il termine accampamento è perlopiù usato come sinonimo di "accampamento militare" per definire un alloggiamento di truppe. Viene usato anche per identificare insediamenti di gruppi di persone in zone di campagna, o quantomeno isolate, sotto tende o in baracche, con carattere provvisorio. Per estensione, con il termine "accampamento", si intende qualsiasi alloggiamento sotto tenda di gruppi di persone: un ...

accampamento ( approfondimento) m singt (pl.: accampamenti)

(militare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) alloggio temporaneo all'aperto, costituito da tende per civili

Sillabazione

ac | cam | pa | mèn | to

Pronuncia

IPA: /akkampa'mento/

Etimologia / Derivazione

deriva da accampare, derivazione di campo

Sinonimi

alloggiamento, attendamento, baraccamento, bivacco, campeggio,

(popolare ) baraccopoli, tendopoli,

Proverbi e modi di dire