Vi si dorme dondolando

: L'uso dell'amaca sulle navi fu introdotto per la prima volta da Cristoforo Colombo, eliminando così l'abitudine dei marinai di dormire per terra. Un'amaca è illustrata nel Salterio di Luttrell (1320/1340). . Le origini dell'amaca non sono note. L'amaca (IPA: [a'maka]) è una forma primordiale di giaciglio utilizzata per dormire o riposarsi.

Italiano: Sostantivo: amaca ( approfondimento) f (pl.: amache) . sorta di letto pensile formato da stuoia o tela allacciata ad un telaio rettangolare o a due alberi/pali: usato dagli Indiani ed imitato dai marinai. Sillabazione: a | mà | ca. Pronuncia: IPA: /a'maka/ . Etimologia / Derivazione: dallo spagnolo hamaca .