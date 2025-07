Una striscia usata per chiudere il sacco nei cruciverba: la soluzione è Legaccio

LEGACCIO

Curiosità e Significato di Legaccio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Legaccio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Legaccio? Il legaccio è una striscia di tessuto o corda usata per chiudere e fissare il sacco, mantenendo il contenuto al suo interno. È uno strumento semplice e pratico, spesso fatto di materiali robusti, che garantisce una chiusura sicura. Utilizzato in vari contesti, dal trasporto alla conservazione, il legaccio rappresenta un modo tradizionale e efficace per sigillare i sacchi.

Come si scrive la soluzione Legaccio

Stai cercando la risposta alla definizione "Una striscia usata per chiudere il sacco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

