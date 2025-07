Una striscia utile per chiudere il sacco nei cruciverba: la soluzione è Legaccio

LEGACCIO

Curiosità e Significato di Legaccio

Approfondisci la parola di 8 lettere Legaccio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Legaccio? Il termine legaccio si riferisce a una striscia di tessuto o corda usata per chiudere o fissare un sacco, garantendo che il contenuto rimanga sicuro durante il trasporto o la conservazione. È un elemento pratico e semplice, fondamentale in molte attività agricole, commerciali o domestiche. In sostanza, rappresenta l'ultima, utile barriera per sigillare un sacco e proteggerne il contenuto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa per chiudere un saccoUn gigante che strisciaCi vuol per mettere nel sacco un astutoStriscia incavataUno che si dà un sacco di arie

Come si scrive la soluzione Legaccio

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I R I O N F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIORONI" FIORONI

