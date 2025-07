Un tipo di messa nei cruciverba: la soluzione è Cantata

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tipo di messa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tipo di messa' è 'Cantata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTATA

Curiosità e Significato di Cantata

Vuoi sapere di più su Cantata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cantata.

Perché la soluzione è Cantata? Una cantata è un’opera musicale, solitamente composta per voci e strumenti, che racconta una storia o esprime emozioni attraverso brani cantati. Spesso eseguita in chiese o teatri, la cantata combina musica e testo in modo artistico e coinvolgente. È uno dei formati più raffinati della musica sacra e profana, capace di emozionare e far riflettere. Insomma, un vero capolavoro dell’arte musicale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetriaUn tipo di finestra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cantata

La definizione "Un tipo di messa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B N A C C O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRACCINO" BRACCINO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.