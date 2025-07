Un recipiente per la frutta nei cruciverba: la soluzione è Cesta

CESTA

Curiosità e Significato di Cesta

Vuoi sapere di più su Cesta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cesta.

Perché la soluzione è Cesta? Una cesta è un contenitore, solitamente di vimini o altri materiali intrecciati, usato per raccogliere e trasportare frutta, verdura o altri oggetti. Pratico e naturale, si trova spesso in cucina o nei mercati. La sua struttura permette di mantenere freschezza e aerazione agli alimenti, rendendola un elemento fondamentale per chi desidera un modo semplice e tradizionale di conservare i prodotti.

Come si scrive la soluzione Cesta

Hai trovato la definizione "Un recipiente per la frutta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C A N S C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLACSON" CLACSON

