Timbrare un biglietto cartaceo nei cruciverba: la soluzione è Convalidare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Timbrare un biglietto cartaceo' è 'Convalidare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONVALIDARE

Curiosità e Significato di Convalidare

Hai risolto il cruciverba con Convalidare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Convalidare.

Perché la soluzione è Convalidare? Convalidare significa apporre un timbro o una firma ufficiale su un documento, come un biglietto cartaceo, per rendersene valido o riconosciuto. È un termine spesso usato in ambito amministrativo o nei trasporti, dove serve certificare che un titolo di viaggio sia stato utilizzato correttamente. In sostanza, è il modo di attestare formalmente l’avvenuto utilizzo o validità di un documento.

Come si scrive la soluzione Convalidare

Hai trovato la definizione "Timbrare un biglietto cartaceo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

