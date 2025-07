Se è vuoto c è poco da mangiare nei cruciverba: la soluzione è Frigorifero

FRIGORIFERO

Curiosità e Significato di Frigorifero

Perché la soluzione è Frigorifero? Il frigorifero è un elettrodomestico che conserva gli alimenti freschi, evitando che si deteriorino rapidamente. Quando è vuoto, significa che non ci sono cibi da mangiare, lasciando poco spazio per il consumo quotidiano. È un alleato indispensabile in cucina, mantenendo i prodotti a temperatura ideale. Quindi, se è vuoto, c’è poco da mangiare: è il segnale che bisogna fare la spesa.

Come si scrive la soluzione Frigorifero

F Firenze

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

O Otranto

