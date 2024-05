La Soluzione ♚ Se è vuoto c è ben poco da mangiare La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRIGORIFERO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FRIGORIFERO

Significato della soluzione per: Se e vuoto c e ben poco da mangiare Il frigorifero (termine moderno formato dall'unione del tema del latino frigor, «freddo», e di quello del verbo fero, «portare»), anche detto frigidaire (per antonomasia dalla marca della marca omonima di frigoriferi, prima produzione in serie), abbreviato in frigo o frigor, è un elettrodomestico la cui funzione è la conservazione del cibo attraverso l'impiego di una camera isolata dall'esterno in cui è praticata una condizione di bassa temperatura termoregolata al fine di rallentare la crescita dei batteri e la decomposizione degli alimenti. Italiano: Aggettivo: frigorifero m sing . che genera freddo mettere il formaggio in un autocarro frigorifero.. Sostantivo: frigorifero ( approfondimento) m sing (pl.: frigoriferi) . (tecnologia) (elettrotecnica) (ingegneria) elettrodomestico da cucina utilizzato per la conservazione di generi deperibili (alimentari e non), operante a basse temperature ho messo le fragole in frigorifero.. (senso figurato) luogo o ambiente molto freddo questa camera è un frigorifero!.

