Rivestito con mattonelle nei cruciverba: la soluzione è Piastrellato

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rivestito con mattonelle' è 'Piastrellato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIASTRELLATO

Curiosità e Significato di Piastrellato

La soluzione Piastrellato di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Piastrellato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Piastrellato? Rivestito con mattonelle si riferisce a una superficie coperta o decorata con piastrelle, come pavimenti o pareti di bagni e cucine. Il termine piastrellato indica quindi qualcosa che è stato rifinito o decorato usando piastrelle, conferendo un aspetto ordinato e resistente. È una parola molto usata in edilizia e interior design per descrivere ambienti curati e funzionali.

Come si scrive la soluzione Piastrellato

Hai davanti la definizione "Rivestito con mattonelle" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N S E I N Z A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DESINENZA" DESINENZA

