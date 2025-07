Ristagno negli affari nei cruciverba: la soluzione è Crisi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ristagno negli affari' è 'Crisi'.

CRISI

Curiosità e Significato di Crisi

La parola Crisi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Crisi.

Perché la soluzione è Crisi? Crisi indica un momento di difficoltà o instabilità in ambito economico o aziendale, che può mettere a rischio la stabilità e il successo di un'impresa. È un passaggio delicato, ma anche un'opportunità per riorganizzare e trovare nuove strategie di crescita. Affrontare una crisi richiede coraggio e capacità di adattamento, ed è fondamentale saperla gestire per ripartire con slancio.

Come si scrive la soluzione Crisi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ristagno negli affari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E E G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENTE" GENTE

Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici.