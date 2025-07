Recipiente per l uva nei cruciverba: la soluzione è Tino

TINO

Curiosità e Significato di Tino

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tino.

Perché la soluzione è Tino? Il termine tino indica un grande recipiente, solitamente di legno o metallo, usato tradizionalmente per contenere e lavorare l'uva durante la fase della vendemmia. È uno strumento fondamentale nelle cantine, dove si effettua la pigiatura e la fermentazione. In passato, il tino rappresentava un simbolo di lavoro e tradizione nel mondo vinicolo italiano, mantenendo viva una pratica antica e autentica.

Come si scrive la soluzione Tino

Se "Recipiente per l uva" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

