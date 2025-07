Quello telefonico ha bisogno di un prefisso nei cruciverba: la soluzione è Numero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello telefonico ha bisogno di un prefisso' è 'Numero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUMERO

Curiosità e Significato di Numero

Vuoi sapere di più su Numero? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Numero.

Perché la soluzione è Numero? Il termine numero indica una sequenza di cifre utilizzata per identificare specificamente qualcosa, come un telefono, una casa o un conto. Nel contesto telefonico, rappresenta l'indirizzo unico per chiamare qualcuno. Quando si parla di prefisso, ci si riferisce ai numeri che precedono il numero principale, per indicare la zona o il paese. Quindi, il numero è l'elemento essenziale per connettersi con gli altri.

Come si scrive la soluzione Numero

Hai trovato la definizione "Quello telefonico ha bisogno di un prefisso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C S M A O S P Mostra soluzione



