MOTTO

Curiosità e Significato di Motto

Perché la soluzione è Motto? Il motto è un breve detto o frase che riassume i valori, l'identità o la missione di un gruppo, come una famiglia o un'organizzazione. Spesso, viene usato come invito o guida, rappresentando ideali condivisi. Nel contesto dei Savoia, il motto rifletteva il loro spirito e le loro ambizioni, diventando un simbolo di orgoglio e appartenenza. È un modo per esprimere chi si è e cosa si desidera essere.

Come si scrive la soluzione Motto

Hai trovato la definizione "Quello dei Savoia era Fert" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

