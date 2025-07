Placcati dall orefice nei cruciverba: la soluzione è Dorati

DORATI

Curiosità e Significato di Dorati

Perché la soluzione è Dorati? DORATI indica oggetti, spesso preziosi, rivestiti di uno strato di oro attraverso un processo di placcatura. Questa tecnica rende i materiali più eleganti e lucenti, donando loro un aspetto raffinato senza il costo dell'oro massiccio. È una parola utilizzata anche in senso figurato per descrivere qualcosa di appariscente o di grande valore estetico. Un modo per rendere qualsiasi cosa più preziosa e brillante.

Come si scrive la soluzione Dorati

D Domodossola

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

