SELCE

Curiosità e Significato di Selce

Perché la soluzione è Selce? Selce è una pietra naturale molto dura e resistente, spesso usata in passato per realizzare strumenti affilati e strumenti da taglio. La sua superficie compatta e la capacità di essere scheggiata facilmente la rendono ideale per lastrici e pavimentazioni robuste. In ambito edilizio, la selce rappresenta un materiale tradizionale e duraturo, perfetto per creare superfici solide e affidabili nel tempo.

Come si scrive la soluzione Selce

Hai davanti la definizione "Pietra per lastricare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

L Livorno

C Como

E Empoli

