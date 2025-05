Pietra utilizzata per lastricare nei cruciverba: la soluzione è Selce

Home / Soluzioni Cruciverba / Pietra utilizzata per lastricare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietra utilizzata per lastricare' è 'Selce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELCE

Curiosità e Significato di "Selce"

La soluzione Selce di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Selce per scoprire curiosità e dettagli utili.

La selce è una tipica pietra calcarea molto dura, usata storicamente come materiale da costruzione e per il lastricato. La sua caratteristica principale è la sua resistenza e la superficie compatta, che la rendono adatta a pavimentazioni e rivestimenti di superfici estese, come le strade antiche.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una pietra per acciottolatiUna colonnina di pietraPietra preziosa giallaPietra preziosa striata

Come si scrive la soluzione: Selce

La definizione "Pietra utilizzata per lastricare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

L Livorno

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

W Z N R E R O U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUWENZORI" RUWENZORI

