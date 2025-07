Palline di vetro nei cruciverba: la soluzione è Bilie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Palline di vetro' è 'Bilie'.

BILIE

Curiosità e Significato di Bilie

La parola Bilie è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bilie.

Perché la soluzione è Bilie? Le bilie sono piccole palline di vetro colorato, spesso usate come giochi o decorazioni. Originarie di antiche tradizioni, sono apprezzate per la loro bellezza e semplicità. Oggi rappresentano un passatempo nostalgico e un simbolo di innocenza e creatività. Un modo divertente per rivivere le atmosfere di un tempo, portando un tocco di magia nelle nostre case.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Palline di vetro per collaneCambiano vetro in ferroCosi è il vetro smerigliatoIl recipiente in vetro che deve essere restituitoLa Watts de Il castello di vetro

Come si scrive la soluzione Bilie

La definizione "Palline di vetro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T Y R U O I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EUROCITY" EUROCITY

