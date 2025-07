Locali con le mangiatoie nei cruciverba: la soluzione è Stalle

Home / Soluzioni Cruciverba / Locali con le mangiatoie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Locali con le mangiatoie' è 'Stalle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STALLE

Curiosità e Significato di Stalle

Vuoi sapere di più su Stalle? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Stalle.

Perché la soluzione è Stalle? Le stalle sono ambienti destinati a ospitare animali come mucche, cavalli e altre bestie da allevamento. Spesso associate alle zone rurali, rappresentano i luoghi dove gli animali trovano riparo e nutrimento, come un refugio per le creature da fattoria. Quindi, quando si parla di locali con le mangiatoie, ci si riferisce proprio a queste strutture fondamentali nell’agricoltura tradizionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Locali scolasticiLocali per esperimentiDelimitano i localiLo sono i locali ben ventilatiI locali con i lavelli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stalle

Stai cercando la risposta alla definizione "Locali con le mangiatoie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T B N A T I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASTANTI" BASTANTI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.