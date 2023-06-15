Delimitano i locali

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Delimitano i locali' è 'Pareti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PARETI

Perchè la soluzione è Pareti? Le pareti sono elementi fondamentali in ogni ambiente, poiché delimitano gli spazi e creano confini visivi. Sono spesso dipinte o rivestite per abbellire e personalizzare le stanze, contribuendo a definire l’atmosfera e il carattere di un luogo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Delimitano i locali
  • Risposta: PARETI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PRI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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Delimitano i locali: risposta da 6 lettere

La definizione "Delimitano i locali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Pareti. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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