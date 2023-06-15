Delimitano i locali
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Delimitano i locali' è 'Pareti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Pareti? Le pareti sono elementi fondamentali in ogni ambiente, poiché delimitano gli spazi e creano confini visivi. Sono spesso dipinte o rivestite per abbellire e personalizzare le stanze, contribuendo a definire l’atmosfera e il carattere di un luogo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Delimitano i locali
- Risposta: PARETI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PRI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Delimitano i locali: risposta da 6 lettere
La definizione "Delimitano i locali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Pareti. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.