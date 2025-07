Lo sono le camere dei fotografi nei cruciverba: la soluzione è Oscure

OSCURE

Curiosità e Significato di Oscure

Perché la soluzione è Oscure? Oscure deriva dal latino obscurus e significa qualcosa di poco luminoso o difficile da vedere. Può riferirsi a ambienti privi di luce, come le camere oscure dei fotografi dove si sviluppano le pellicole, ma anche a situazioni misteriose o poco chiare. È una parola che richiama atmosfere intime, nascoste o enigmatiche, e arricchisce il nostro linguaggio con sfumature di mistero e segretezza.

Come si scrive la soluzione Oscure

O Otranto

S Savona

C Como

U Udine

R Roma

E Empoli

