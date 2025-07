Le onde di un terremoto nei cruciverba: la soluzione è Sismiche

SISMICHE

Curiosità e Significato di Sismiche

Vuoi sapere di più su Sismiche? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sismiche.

Perché la soluzione è Sismiche? Le onde sismiche sono le vibrazioni propagate nel terreno durante un terremoto, provocando scuotimenti e danni. La parola sismiche si riferisce proprio a tutto ciò che riguarda queste onde e il loro studio. Comprendere le caratteristiche delle onde sismiche è fondamentale per valutare i rischi sismici e migliorare la sicurezza delle strutture. È un aspetto chiave per vivere in zone a rischio sismico.

Come si scrive la soluzione Sismiche

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le onde di un terremoto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

S Savona

M Milano

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I S T R V E R O N A Mostra soluzione



