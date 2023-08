La più piccola entità di sostanza vivente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più piccola entità di sostanza vivente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CELLULA

Significato/Curiosità : La più piccola entità di sostanza vivente

La cellula è l'unità di base della vita, la più piccola entità che costituisce gli organismi viventi. Queste strutture microscopiche svolgono funzioni vitali cruciali, come la riproduzione, il metabolismo e la risposta agli stimoli ambientali. Ogni organismo è composto da una o più cellule, che possono variare in dimensioni, forma e funzioni specializzate. Le cellule possono essere procariotiche, come batteri e archei, con una struttura più semplice, o eucariotiche, come le cellule vegetali e animali, che presentano organuli membranosi e un nucleo contenente il DNA. Le cellule rappresentano il fondamento della biologia, contribuendo alla diversità e alla complessità della vita sulla Terra.

Altre risposte alla domanda : La più piccola entità di sostanza vivente : piccola; entità; sostanza; vivente; Una piccola mola; piccola necessità per cui si porta fuori il cane; Cittadina nota anche come la piccola Venezia; Molto piccola con affetto; La piccola barca che aiuta le manovre nei porti; La carta d identità del cane; Vi si può conservare la carta d identità ; Insignificanti per entità ; Cosa di poca entità ; Un dato da carta d identità ; Una potente sostanza psichedelica; sostanza contenuta nel latte; sostanza indispensabile all organismo; Una benefica sostanza elaborata dalle api; La sostanza che Superman teme più di tutto; Un moschicida vivente ; Duplicare un essere vivente ; Brigante malvivente ; Lo è una lingua vivente ; Secondo Diodoro Siculo era un re egizio capace di trasformarsi in una qualsiasi creatura vivente ;

Cerca altre Definizioni