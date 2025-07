La città toscana celebre per il suo marmo nei cruciverba: la soluzione è Carrara

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città toscana celebre per il suo marmo' è 'Carrara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRARA

Curiosità e Significato di Carrara

Approfondisci la parola di 7 lettere Carrara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carrara? Carrara è una città toscana famosa in tutto il mondo per il suo pregiato marmo bianco, utilizzato sin dall'antichità per sculture e architettura. Questa località, immersa tra le Alpi Apuane, rappresenta un punto di riferimento nel settore estrattivo e artistico, simbolo di eleganza e tradizione. La sua fama e il suo patrimonio di marmo continuano a ispirare artisti e progettisti di tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Carrara

La definizione "La città toscana celebre per il suo marmo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

