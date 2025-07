In cima a un elenco o classifica nei cruciverba: la soluzione è Capolista

Home / Soluzioni Cruciverba / In cima a un elenco o classifica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In cima a un elenco o classifica' è 'Capolista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPOLISTA

Curiosità e Significato di Capolista

La parola Capolista è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Capolista.

Perché la soluzione è Capolista? Capolista indica chi si trova in cima a una classifica o elenco, come il primo in una gara o in un ranking. È sinonimo di leader, vincitore o primo classificato. Questa parola sottolinea il ruolo di chi guida o si distingue per successo e posizione dominante. In breve, rappresenta chi occupa il primo posto e guida gli altri, simbolo di eccellenza e leadership.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Appaiati in classificaPrime in classificaPiccola rocca in cima a un alturaL elenco delle vie d una cittàIncombe sulle squadre di fondo classifica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Capolista

Se ti sei imbattuto nella definizione "In cima a un elenco o classifica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C I V A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAVIA" CAVIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.